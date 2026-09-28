arGEN-X Aktie

arGEN-X für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176

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Lukrativer arGEN-X-Einstieg? 28.09.2026 10:03:45

EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in arGEN-X von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen arGEN-X-Einstiegs gewesen.

Am 28.09.2023 wurde die arGEN-X-Aktie an der Börse EBR gehandelt. Zum Handelsende stand das arGEN-X-Papier an diesem Tag bei 451,90 EUR. Bei einem arGEN-X-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,213 arGEN-X-Aktien. Die gehaltenen arGEN-X-Aktien wären am 25.09.2026 1 870,33 EUR wert, da der Schlussstand 845,20 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 87,03 Prozent.

Der Börsenwert von arGEN-X belief sich zuletzt auf 52,88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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25.09.26 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.09.26 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
08.09.26 arGEN-X Overweight Barclays Capital
03.09.26 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
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