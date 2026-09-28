arGEN-X Aktie
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
|Lukrativer arGEN-X-Einstieg?
|
28.09.2026 10:03:45
EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in arGEN-X von vor 3 Jahren verdient
Am 28.09.2023 wurde die arGEN-X-Aktie an der Börse EBR gehandelt. Zum Handelsende stand das arGEN-X-Papier an diesem Tag bei 451,90 EUR. Bei einem arGEN-X-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,213 arGEN-X-Aktien. Die gehaltenen arGEN-X-Aktien wären am 25.09.2026 1 870,33 EUR wert, da der Schlussstand 845,20 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 87,03 Prozent.
Der Börsenwert von arGEN-X belief sich zuletzt auf 52,88 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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