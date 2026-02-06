EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML NV-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren ASML NV-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 06.02.2016 wurden ASML NV-Anteile via Börse ASX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das ASML NV-Papier 79,56 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das ASML NV-Papier investiert hätte, befänden sich nun 12,569 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.02.2026 gerechnet (1 149,60 EUR), wäre die Investition nun 14 449,47 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1 344,95 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von ASML NV belief sich zuletzt auf 445,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at