ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Rentables ASML NV-Investment?
|
20.02.2026 10:04:15
EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML NV-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde die ASML NV-Aktie an der Börse ASX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 603,60 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,166 ASML NV-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der ASML NV-Aktie auf 1 238,20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 205,14 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 105,14 Prozent gesteigert.
Insgesamt war ASML NV zuletzt 482,49 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: ASML
