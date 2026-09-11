ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Investmentbeispiel
|
11.09.2026 10:03:35
EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML NV-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Die ASML NV-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse EAM wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das ASML NV-Papier bei 732,10 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die ASML NV-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 13,659 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der ASML NV-Aktie auf 1 474,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 136,59 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 101,37 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte ASML NV einen Börsenwert von 577,20 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ASML
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