ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Lukratives ASML NV-Investment?
|
28.08.2026 10:03:39
EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML NV-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der ASML NV-Aktie via Börse EAM ausgeführt. Zur Schlussglocke waren ASML NV-Anteile an diesem Tag 654,30 EUR wert. Bei einem ASML NV-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,153 ASML NV-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des ASML NV-Papiers auf 1 486,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 227,17 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 127,17 Prozent vermehrt.
Alle ASML NV-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 577,20 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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