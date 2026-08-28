EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML NV-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in ASML NV-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der ASML NV-Aktie via Börse EAM ausgeführt. Zur Schlussglocke waren ASML NV-Anteile an diesem Tag 654,30 EUR wert. Bei einem ASML NV-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,153 ASML NV-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des ASML NV-Papiers auf 1 486,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 227,17 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 127,17 Prozent vermehrt.

Alle ASML NV-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 577,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at