EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML NV von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in ASML NV-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 02.10.2023 wurde die ASML NV-Aktie via Börse EAM gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 556,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die ASML NV-Aktie investiert hätte, hätte er nun 17,973 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 28 702,37 EUR, da sich der Wert eines ASML NV-Anteils am 01.10.2026 auf 1 597,00 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 187,02 Prozent zugenommen.

Alle ASML NV-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 615,44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at