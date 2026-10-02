ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Lohnender ASML NV-Einstieg?
|
02.10.2026 10:04:08
EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML NV von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 02.10.2023 wurde die ASML NV-Aktie via Börse EAM gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 556,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die ASML NV-Aktie investiert hätte, hätte er nun 17,973 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 28 702,37 EUR, da sich der Wert eines ASML NV-Anteils am 01.10.2026 auf 1 597,00 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 187,02 Prozent zugenommen.
Alle ASML NV-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 615,44 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: ASML
Nachrichten zu ASML NV
|
17:58
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
17:58
|Freitagshandel in Europa: Schlussendlich Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht am Freitagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
12:27
|Aufschläge in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
12:27
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:28
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 legt zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)