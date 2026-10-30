ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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Rentables ASML NV-Investment? 30.10.2026 10:03:36

EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML NV von vor 3 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML NV von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in ASML NV-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades ASML NV-Anteilen an der Börse EAM ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 552,00 EUR. Bei einem ASML NV-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,181 ASML NV-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 272,61 EUR, da sich der Wert eines ASML NV-Papiers am 29.10.2026 auf 1 504,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 172,61 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von ASML NV belief sich jüngst auf 579,98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ASML

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