EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML NV von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden ASML NV-Anteile an der Börse EAM gehandelt. Zum Handelsende stand das ASML NV-Papier an diesem Tag bei 616,80 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ASML NV-Aktie investiert, befänden sich nun 1,621 ASML NV-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 307,72 EUR, da sich der Wert eines ASML NV-Papiers am 03.09.2026 auf 1 423,40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 130,77 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von ASML NV belief sich zuletzt auf 557,24 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at