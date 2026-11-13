ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Profitabler ASML NV-Einstieg?
|
13.11.2026 10:03:46
EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ASML NV-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das ASML NV-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse EAM wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 91,19 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 EUR in die ASML NV-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 109,661 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 150 981,47 EUR, da sich der Wert eines ASML NV-Anteils am 12.11.2026 auf 1 376,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 409,81 Prozent vermehrt.
Am Markt war ASML NV jüngst 541,05 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ASML
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