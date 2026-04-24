EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ASML NV-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen ASML NV-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse EAM wochenend-bedingt kein Handel mit der ASML NV-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 554,10 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die ASML NV-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,180 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 23.04.2026 auf 1 223,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 220,86 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 120,86 Prozent.

ASML NV wurde jüngst mit einem Börsenwert von 481,70 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at