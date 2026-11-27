Bei einem frühen ASML NV-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das ASML NV-Papier an der Börse EAM gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 628,60 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ASML NV-Aktie investiert, befänden sich nun 1,591 ASML NV-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 26.11.2026 1 858,42 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1 168,20 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 85,84 Prozent erhöht.

ASML NV markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 436,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at