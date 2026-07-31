EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ASML NV von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren ASML NV-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse EAM Handel mit dem ASML NV-Papier statt. Der Schlusskurs der ASML NV-Aktie betrug an diesem Tag 613,10 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 16,311 ASML NV-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 1 440,00 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 23 487,20 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 134,87 Prozent.

Der ASML NV-Wert an der Börse wurde auf 525,02 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at