ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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Lohnende ASML NV-Anlage? 31.07.2026 10:03:59

EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ASML NV von vor einem Jahr abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ASML NV von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren ASML NV-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse EAM Handel mit dem ASML NV-Papier statt. Der Schlusskurs der ASML NV-Aktie betrug an diesem Tag 613,10 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 16,311 ASML NV-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 1 440,00 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 23 487,20 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 134,87 Prozent.

Der ASML NV-Wert an der Börse wurde auf 525,02 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ASML

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