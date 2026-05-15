ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Lukrative ASML NV-Anlage?
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15.05.2026 10:03:59
EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ASML NV-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 15.05.2023 wurden ASML NV-Anteile an der Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 595,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das ASML NV-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,168 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.05.2026 auf 1 367,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 229,52 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 129,52 Prozent vermehrt.
Am Markt war ASML NV jüngst 511,45 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ASML
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