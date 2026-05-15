ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative ASML NV-Anlage? 15.05.2026 10:03:59

EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ASML NV-Investment von vor 3 Jahren verdient

EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ASML NV-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ASML NV-Aktie Investoren gebracht.

Am 15.05.2023 wurden ASML NV-Anteile an der Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 595,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das ASML NV-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,168 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.05.2026 auf 1 367,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 229,52 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 129,52 Prozent vermehrt.

Am Markt war ASML NV jüngst 511,45 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: ASML

Nachrichten zu ASML NV

mehr Nachrichten