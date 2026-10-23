EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ASML NV-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in ASML NV gewesen.

Vor 1 Jahr wurden ASML NV-Anteile via Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs der ASML NV-Aktie betrug an diesem Tag 887,70 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die ASML NV-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 11,265 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 991,89 EUR, da sich der Wert einer ASML NV-Aktie am 22.10.2026 auf 1 419,60 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 59,92 Prozent.

ASML NV wurde jüngst mit einem Börsenwert von 575,74 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at