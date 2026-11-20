Anleger, die vor Jahren in ASML NV-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der ASML NV-Aktie an der Börse EAM ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die ASML NV-Aktie bei 889,80 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,112 ASML NV-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 1 288,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 144,77 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 44,77 Prozent gesteigert.

ASML NV erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 485,94 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at