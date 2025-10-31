ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Langfristige Performance
|
31.10.2025 10:04:19
EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML NV von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand via Börse ASX Handel mit der ASML NV-Aktie statt. Zum Handelsende stand die ASML NV-Aktie an diesem Tag bei 478,00 EUR. Bei einem ASML NV-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,209 ASML NV-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der ASML NV-Aktie auf 937,50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 196,13 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 96,13 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von ASML NV belief sich zuletzt auf 363,38 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: ASML
Nachrichten zu ASML NVmehr Nachrichten
|
31.10.25
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
31.10.25
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
31.10.25
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 sackt am Freitagnachmittag ab (finanzen.at)
|
31.10.25