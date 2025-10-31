EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML NV von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen ASML NV-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse ASX Handel mit der ASML NV-Aktie statt. Zum Handelsende stand die ASML NV-Aktie an diesem Tag bei 478,00 EUR. Bei einem ASML NV-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,209 ASML NV-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der ASML NV-Aktie auf 937,50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 196,13 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 96,13 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von ASML NV belief sich zuletzt auf 363,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

