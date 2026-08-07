ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Lukrative ASML NV-Anlage?
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07.08.2026 10:03:56
EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML NV von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde die ASML NV-Aktie an der Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 625,20 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die ASML NV-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,160 ASML NV-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 494,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 238,96 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +138,96 Prozent.
Alle ASML NV-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 564,95 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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