EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML NV von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ASML NV-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde die ASML NV-Aktie an der Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 625,20 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die ASML NV-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,160 ASML NV-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 494,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 238,96 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +138,96 Prozent.

Alle ASML NV-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 564,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at