ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|ASML NV-Investment im Blick
|
27.02.2026 10:03:43
EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML NV von vor 5 Jahren verdient
Am 27.02.2021 wurde die ASML NV-Aktie an der Börse ASX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das ASML NV-Papier letztlich bei 465,35 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ASML NV-Aktie investiert, befänden sich nun 2,149 ASML NV-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 26.02.2026 auf 1 232,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 648,33 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 164,83 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von ASML NV belief sich jüngst auf 496,57 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
