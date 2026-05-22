EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML NV von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ASML NV-Aktie Anlegern gebracht.

Am 22.05.2021 wurden ASML NV-Anteile via Börse EAM wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des ASML NV-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 525,40 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,903 ASML NV-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 1 345,20 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 2 560,33 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 156,03 Prozent.

ASML NV erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 513,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at