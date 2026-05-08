ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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ASML NV-Performance im Blick 08.05.2026 10:03:59

EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML NV von vor einem Jahr verdient

EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML NV von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ASML NV-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der ASML NV-Aktie an der Börse EAM ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 630,50 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15,860 ASML NV-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 618,56 EUR, da sich der Wert einer ASML NV-Aktie am 07.05.2026 auf 1 300,00 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 106,19 Prozent.

Der Börsenwert von ASML NV belief sich zuletzt auf 502,97 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ASML

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