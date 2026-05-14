AXA Aktie
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
|Rentable AXA-Investition?
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14.05.2026 10:03:37
EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit AXA-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das AXA-Papier an diesem Tag bei 22,88 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das AXA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 43,716 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen AXA-Aktien wären am 13.05.2026 1 700,55 EUR wert, da der Schlussstand 38,90 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 70,05 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von AXA belief sich jüngst auf 80,37 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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