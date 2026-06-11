AXA Aktie

AXA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628

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AXA-Investment 11.06.2026 10:03:36

EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in AXA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem AXA-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 22,41 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die AXA-Aktie investierten, hätten nun 446,329 Anteile im Besitz. Die gehaltenen AXA-Papiere wären am 10.06.2026 18 089,71 EUR wert, da der Schlussstand 40,53 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +80,90 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von AXA belief sich zuletzt auf 82,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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