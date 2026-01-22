AXA Aktie

WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628

AXA-Performance im Blick 22.01.2026

EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen AXA-Einstiegs gewesen.

Das wäre der Verdienst eines frühen AXA-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das AXA-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des AXA-Papiers betrug an diesem Tag 19,21 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,205 AXA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 21.01.2026 auf 38,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 197,79 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 97,79 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete AXA eine Marktkapitalisierung von 79,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

21.01.26 AXA Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.01.26 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.26 AXA Buy Deutsche Bank AG
17.12.25 AXA Buy UBS AG
18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Entspannung im Grönland-Streit: ATX schließt nach Rekordhoch weit im Plus -- DAX beendet Handel fester -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Donnerstag zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
