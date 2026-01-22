AXA Aktie
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
22.01.2026 10:03:51
EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das AXA-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des AXA-Papiers betrug an diesem Tag 19,21 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,205 AXA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 21.01.2026 auf 38,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 197,79 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 97,79 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete AXA eine Marktkapitalisierung von 79,75 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
|21.01.26
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|AXA Buy
|UBS AG
