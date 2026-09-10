AXA Aktie
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
|Frühe Investition
|
10.09.2026 10:03:55
EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 10 Jahren abgeworfen
AXA-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die AXA-Aktie letztlich bei 19,83 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,044 AXA-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 216,60 EUR, da sich der Wert eines AXA-Papiers am 09.09.2026 auf 42,94 EUR belief. Mit einer Performance von +116,60 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von AXA belief sich jüngst auf 89,75 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu AXA S.A.
Analysen zu AXA S.A.
|04.09.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|AXA Halten
|DZ BANK
|03.03.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.11.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AXA S.A.
|43,12
|0,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.