AXA Aktie

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WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628

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Frühe Investition 10.09.2026 10:03:55

EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 10 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren AXA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

AXA-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die AXA-Aktie letztlich bei 19,83 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,044 AXA-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 216,60 EUR, da sich der Wert eines AXA-Papiers am 09.09.2026 auf 42,94 EUR belief. Mit einer Performance von +116,60 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von AXA belief sich jüngst auf 89,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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