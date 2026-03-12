EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in AXA-Aktien gewesen.

Die AXA-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die AXA-Aktie bei 29,41 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das AXA-Papier investiert hätte, hätte er nun 34,008 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 289,58 EUR, da sich der Wert eines AXA-Anteils am 11.03.2026 auf 37,92 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +28,96 Prozent.

AXA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 77,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at