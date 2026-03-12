AXA Aktie
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
|AXA-Anlage im Blick
|
12.03.2026 10:03:19
EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 3 Jahren eingebracht
Die AXA-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die AXA-Aktie bei 29,41 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das AXA-Papier investiert hätte, hätte er nun 34,008 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 289,58 EUR, da sich der Wert eines AXA-Anteils am 11.03.2026 auf 37,92 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +28,96 Prozent.
AXA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 77,78 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu AXA S.A.
Analysen zu AXA S.A.
|05.03.26
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.03.26
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.03.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|02.03.26
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|AXA S.A.
|38,16
|0,39%
