AXA Aktie
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
|AXA-Investment im Blick
|
09.04.2026 10:03:27
EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der AXA-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 28,70 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 348,432 AXA-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 41,26 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 14 376,31 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43,76 Prozent vermehrt.
Alle AXA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 82,89 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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