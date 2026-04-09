EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in AXA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der AXA-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 28,70 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 348,432 AXA-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 41,26 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 14 376,31 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43,76 Prozent vermehrt.

Alle AXA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 82,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at