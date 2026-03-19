EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AXA-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der AXA-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 22,84 EUR. Bei einem AXA-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 437,828 AXA-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der AXA-Aktie auf 39,24 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 180,39 EUR wert. Mit einer Performance von +71,80 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete AXA eine Marktkapitalisierung von 80,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at