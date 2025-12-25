EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AXA-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der AXA-Aktie an der Börse PAR feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die AXA-Aktie bei 19,65 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die AXA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,089 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.12.2025 auf 41,14 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 209,34 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 109,34 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von AXA bezifferte sich zuletzt auf 84,31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at