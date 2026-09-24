AXA Aktie

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WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628

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Lohnender AXA-Einstieg? 24.09.2026 10:03:25

EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AXA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AXA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in AXA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die AXA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der AXA-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 28,82 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 346,981 AXA-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des AXA-Papiers auf 43,21 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 993,06 EUR wert. Mit einer Performance von +49,93 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von AXA betrug jüngst 90,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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