Performance im Blick 12.02.2026 10:03:36

EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXA von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren AXA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurden AXA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der AXA-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 28,43 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die AXA-Aktie investiert hat, hat nun 3,518 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.02.2026 auf 37,79 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 132,95 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 32,95 Prozent.

Alle AXA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 78,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

