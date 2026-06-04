AXA Aktie

AXA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628

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Investmentbeispiel 04.06.2026 10:04:00

EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXA von vor 3 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXA von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen AXA-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der AXA-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 27,26 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die AXA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 36,691 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der AXA-Aktie auf 39,03 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 432,03 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 43,20 Prozent angewachsen.

Der AXA-Wert an der Börse wurde auf 81,76 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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