AXA Aktie
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
|Investmentbeispiel
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04.06.2026 10:04:00
EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXA von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der AXA-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 27,26 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die AXA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 36,691 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der AXA-Aktie auf 39,03 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 432,03 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 43,20 Prozent angewachsen.
Der AXA-Wert an der Börse wurde auf 81,76 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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