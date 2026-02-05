EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AXA-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen AXA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das AXA-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 36,95 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 270,636 AXA-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 860,62 EUR, da sich der Wert eines AXA-Papiers am 04.02.2026 auf 40,13 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,61 Prozent gesteigert.

AXA war somit zuletzt am Markt 80,63 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at