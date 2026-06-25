AXA Aktie
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
|Lukrative AXA-Investition?
|
25.06.2026 10:04:10
EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AXA-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde das AXA-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die AXA-Aktie an diesem Tag bei 41,76 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das AXA-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,946 AXA-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.06.2026 auf 42,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 024,90 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2,49 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von AXA belief sich zuletzt auf 87,81 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu AXA S.A.
Analysen zu AXA S.A.
|15.06.26
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.05.26
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.06.26
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.05.26
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.06.26
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.05.26
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.03.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.11.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AXA S.A.
|42,96
|0,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.