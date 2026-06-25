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WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628

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Lukrative AXA-Investition? 25.06.2026 10:04:10

EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AXA-Investment von vor einem Jahr verdient

EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AXA-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in AXA eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das AXA-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die AXA-Aktie an diesem Tag bei 41,76 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das AXA-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,946 AXA-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.06.2026 auf 42,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 024,90 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2,49 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von AXA belief sich zuletzt auf 87,81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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