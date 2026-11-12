AXA Aktie
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
|AXA-Investition im Blick
|
12.11.2026 10:03:23
EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AXA-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde das AXA-Papier via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die AXA-Aktie an diesem Tag bei 38,54 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,595 AXA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 11.11.2026 119,67 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 46,12 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 19,67 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für AXA eine Börsenbewertung in Höhe von 94,73 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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