AXA Aktie

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WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628

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AXA-Performance im Blick 22.10.2026 10:03:22

EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AXA von vor 3 Jahren verdient

EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AXA von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in AXA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

AXA-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des AXA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 27,16 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3,682 AXA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen AXA-Anteile wären am 21.10.2026 159,06 EUR wert, da der Schlussstand 43,20 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 59,06 Prozent gesteigert.

Insgesamt war AXA zuletzt 86,70 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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