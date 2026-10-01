EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AXA von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in AXA-Aktien verdienen können.

AXA-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 23,88 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in AXA-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,188 AXA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.09.2026 gerechnet (42,54 EUR), wäre die Investition nun 178,18 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 78,18 Prozent.

AXA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 89,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at