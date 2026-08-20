AXA Aktie

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WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628

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Frühes Investment 20.08.2026 10:03:27

EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AXA von vor einem Jahr verdient

EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AXA von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in AXA eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die AXA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 43,31 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die AXA-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,309 AXA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 101,55 EUR, da sich der Wert eines AXA-Papiers am 19.08.2026 auf 43,98 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1,55 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von AXA betrug jüngst 91,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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