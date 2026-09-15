BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|Frühes Investment
|
15.09.2026 10:03:29
EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN Handel mit der BBVA-Aktie statt. Zum Handelsende stand das BBVA-Papier an diesem Tag bei 5,60 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die BBVA-Aktie investierten, hätten nun 17,851 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.09.2026 447,70 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 25,08 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 347,70 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte BBVA einen Börsenwert von 139,86 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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