EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in BBVA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der BBVA-Aktie via Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 15,60 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 64,103 BBVA-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 31.08.2026 auf 25,03 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 604,49 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 60,45 Prozent.

Insgesamt war BBVA zuletzt 137,83 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at