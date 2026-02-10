BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|Rentables BBVA-Investment?
|
10.02.2026 10:04:07
EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STN Handel mit der BBVA-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die BBVA-Anteile bei 5,44 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BBVA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 839,801 BBVA-Anteilen. Die gehaltenen BBVA-Papiere wären am 09.02.2026 37 955,10 EUR wert, da der Schlussstand 20,63 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 279,55 Prozent.
BBVA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 115,08 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
