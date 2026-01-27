BBVA Aktie

Profitable BBVA-Anlage? 27.01.2026 10:03:57

EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren BBVA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN Handel mit der BBVA-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren BBVA-Anteile an diesem Tag 6,43 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BBVA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 15,542 BBVA-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.01.2026 gerechnet (21,33 EUR), wäre das Investment nun 331,52 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 231,52 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von BBVA belief sich zuletzt auf 120,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

