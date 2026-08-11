BBVA Aktie

BBVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

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BBVA-Anlage unter der Lupe 11.08.2026 10:04:10

EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 3 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen BBVA-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurden BBVA-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 7,18 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die BBVA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 139,276 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 10.08.2026 auf 24,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 440,11 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 244,01 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von BBVA bezifferte sich zuletzt auf 135,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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