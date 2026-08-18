EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen BBVA-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit BBVA-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die BBVA-Aktie bei 5,80 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1 725,626 BBVA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.08.2026 auf 24,84 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 42 864,54 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 328,65 Prozent zugenommen.

Am Markt war BBVA jüngst 137,33 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at