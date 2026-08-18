BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|Frühe Anlage
|
18.08.2026 10:03:34
EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit BBVA-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die BBVA-Aktie bei 5,80 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1 725,626 BBVA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.08.2026 auf 24,84 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 42 864,54 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 328,65 Prozent zugenommen.
Am Markt war BBVA jüngst 137,33 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
11.08.26
|EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.08.26
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
30.07.26
|ROUNDUP: Höhere Zinsen treiben Gewinn der BBVA nach oben - Aktie auf Rekordhoch (dpa-AFX)
|
30.07.26
|BBVA-Aktie fester: Große Personalrochade - Bank tauscht Finanzchef aus (Dow Jones)
|
30.07.26
|Höhere Zinsen treiben Gewinn der BBVA nach oben - Aktienrückkauf (dpa-AFX)
|
29.07.26
|Ausblick: BBVA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.07.26
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BBVA von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.07.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BBVA von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|06:17
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:17
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:17
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|16.07.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|14.07.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|24,91
|-0,16%