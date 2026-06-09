BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|Langfristige Investition
|
09.06.2026 10:04:08
EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor einem Jahr eingebracht
Am 09.06.2025 wurden BBVA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 13,25 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die BBVA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 75,472 BBVA-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 08.06.2026 1 464,15 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 19,40 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +46,42 Prozent.
Alle BBVA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 108,15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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