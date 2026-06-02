EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BBVA von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in BBVA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

BBVA-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 5,75 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BBVA-Aktie investiert, befänden sich nun 17,379 BBVA-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 01.06.2026 auf 19,83 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 344,53 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 244,53 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von BBVA belief sich jüngst auf 112,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at