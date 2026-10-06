BBVA Aktie

BBVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

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BBVA-Anlage unter der Lupe 06.10.2026 10:03:24

EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BBVA von vor 3 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BBVA von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in BBVA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN Handel mit der BBVA-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 7,68 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BBVA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 13,028 BBVA-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 24,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 312,66 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 212,66 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für BBVA eine Börsenbewertung in Höhe von 128,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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08.09.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
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BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 24,12 0,58% BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

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