EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BBVA-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in BBVA gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das BBVA-Papier via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6,79 EUR. Bei einem BBVA-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 472,754 BBVA-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 15.06.2026 30 338,73 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 20,60 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 30 338,73 EUR, was einer positiven Performance von 203,39 Prozent entspricht.

BBVA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 111,94 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at