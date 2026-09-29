BBVA Aktie

BBVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

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Rentabler BBVA-Einstieg? 29.09.2026 10:03:33

EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BBVA-Investment von vor einem Jahr verdient

EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BBVA-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen BBVA-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem BBVA-Papier via Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendeten die BBVA-Anteile bei 16,24 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 615,764 BBVA-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der BBVA-Aktie auf 25,23 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 535,71 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 55,36 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von BBVA belief sich jüngst auf 138,71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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24.09.26 BBVA Hold Deutsche Bank AG
24.09.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
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BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 25,39 0,47% BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

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