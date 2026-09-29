BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|Rentabler BBVA-Einstieg?
|
29.09.2026 10:03:33
EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BBVA-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem BBVA-Papier via Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendeten die BBVA-Anteile bei 16,24 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 615,764 BBVA-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der BBVA-Aktie auf 25,23 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 535,71 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 55,36 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von BBVA belief sich jüngst auf 138,71 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|24.09.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|10.08.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|25,39
|0,47%