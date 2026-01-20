EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BBVA von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in BBVA gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der BBVA-Aktie via Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 10,43 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 959,233 BBVA-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 19.01.2026 20 076,74 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 20,93 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 100,77 Prozent angezogen.

Insgesamt war BBVA zuletzt 119,41 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at