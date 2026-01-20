BBVA Aktie
EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BBVA von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der BBVA-Aktie via Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 10,43 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 959,233 BBVA-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 19.01.2026 20 076,74 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 20,93 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 100,77 Prozent angezogen.
Insgesamt war BBVA zuletzt 119,41 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
19.01.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan nimmt BBVA mit 'Overweight' wieder auf - Ziel 23,50 Euro (dpa-AFX)
|
13.01.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BBVA von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.01.26
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BBVA-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
30.12.25
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel hätte eine Investition in BBVA von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.12.25
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
19.12.25
|BBVA-Aktie gefragt: Riesiger Aktienrückkauf geplant (Dow Jones)
|
19.12.25
|Großbank BBVA beschließt milliardenschweren Aktienrückkauf (dpa-AFX)
|
16.12.25
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BBVA von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|19.01.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
