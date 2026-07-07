EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BBVA von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in BBVA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem BBVA-Papier an der Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 13,15 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die BBVA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 760,456 BBVA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 323,19 EUR, da sich der Wert einer BBVA-Aktie am 06.07.2026 auf 22,78 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 73,23 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von BBVA bezifferte sich zuletzt auf 125,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at